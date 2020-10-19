В Курганской области ужесточили коронавирусные ограничения: детям нельзя выходить без взрослых

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19 октября 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kurgan.ru

человек в маске, фото: pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что с 19 октября в Курганской области вводят дополнительные противоэпидемические меры. Теперь ограничивается работа кафе, баров и ресторанов, а детям нельзя выходить одним на улицу.

Так, с 19 октября с 23.00 кафе, бары и рестораны в Курганской области будут закрыты, кроме организаций общепита, которые обслуживают на вынос и занимаются доставкой заказов. Также будет запрещено проведение дискотек и мероприятий на танцевальных площадках. При этом оперативный штаб рекомендует приостановить проведение свадеб, банкетов и поминок.

В связи с ростом случаев коронавируса в Зауралье в период школьных каникул - с 18 октября по 8 ноября детям запрещено находиться без сопровождения взрослых в общественных местах: в скверах, торговых центрах, парках и на стадионах.