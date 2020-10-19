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В Забайкальском крае все школы переводят на дистанционку

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

В Забайкальском крае все школы переводят на дистанционку
класс, фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Глава Забайкальского края Александр Осипов в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции перевел школы на дистанционный режим обучения. Об этом сообщили в понедельник, 19 октября, в пресс-службе правительства.

«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», - пояснил губернатор.

При этом будет скорректирована работа детских садов, поскольку большинство родителей перешли на удаленную работу и смогут находиться дома. Кроме того, крупным предприятиям рекомендовано в ближайшее время перевести около 60-70% сотрудников на «удаленку» и составить соответствующие списки, сказано в сообщении. 

Ранее сообщалось, что калужские водители автобусов отказываются выходить на работу из-за ужесточения масочного режима. 

БА

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