В Калуге водители автобусов отказываются выходить на работу из-за ужесточения масочного режима

Калужский депутат Яков Казацкий сообщил, что в регионе вдвое сократилось количество автобусов на маршруте №93 «Доможирово – Европейский квартал» из-за ужесточения требований по соблюдению пассажирами масочного режима.
«Из-за вступления новых правил и частом нежелании людей носить маску в автобусах, 5 водителей из 8 отказались брать на себя ответственность и ушли с маршрута», - пояснил он.
Казацкий отметил, что размер штрафа за нарушение масочного режима составляет до 30 тысяч рублей на водителя и до 300 тысяч - на организацию. Однако он не считает, что это является оправданием «откровенного саботажа» водителей и неспособности перевозчика решить проблему.
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