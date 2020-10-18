В Калуге водители автобусов отказываются выходить на работу из-за ужесточения масочного режима

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18 октября 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaluganews.com

автобус, фото: pixabay.com

Калужский депутат Яков Казацкий сообщил, что в регионе вдвое сократилось количество автобусов на маршруте №93 «Доможирово – Европейский квартал» из-за ужесточения требований по соблюдению пассажирами масочного режима.

«Из-за вступления новых правил и частом нежелании людей носить маску в автобусах, 5 водителей из 8 отказались брать на себя ответственность и ушли с маршрута», - пояснил он.

Казацкий отметил, что размер штрафа за нарушение масочного режима составляет до 30 тысяч рублей на водителя и до 300 тысяч - на организацию. Однако он не считает, что это является оправданием «откровенного саботажа» водителей и неспособности перевозчика решить проблему.

Сейчас на маршруте работает 4 автобуса из 8.

На этой неделе в Калуге наблюдается резкий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, число случаев за сутки приближается к сотне.