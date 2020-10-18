Названы регионы в России, где выявили наибольшее число случаев коронавируса за сутки

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18 октября 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 1 399 334 человека. При этом за минувшие сутки выявлено 15 099 случаев в 84 регионах и 185 летальных исходов.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зафиксировано в Москве – 4610, Санкт-Петербурге – 674, Московской области – 460, Нижегородской области – 289, Ростовской области – 288, Свердловской области – 243 и Воронежской области – 233.

Наименьшее число пациентов - Еврейская АО – 30, Ненецкий АО – 8 и Чеченская Республика – 6. Ни одного случая не зарегистрировано в Чукотском АО.

Темп прироста по стране - 1,1%.