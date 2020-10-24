Оперативный штаб ответил на вопрос о закрытии российских границ

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24 октября 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

самолет, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что решение о закрытии российских границ с иностранными государствами в связи с ростом заболеваемости коронавирусом нового типа не принималось.

«Подтверждаю, что оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб в России обсуждал возможность о сокращении числа рейсов в Турцию.

Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге заявил, что ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой.