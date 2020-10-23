Оперштаб обсудил возможность сокращения числа авиарейсов в Турцию

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23 октября 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Турция, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России не планирует рекомендовать повторное закрытие границ с другими государствами, но обсуждал сегодня возможность сократить число рейсов в Турцию.

"Новые страны рассматривались, но решений нет", — рассказал ТАСС источник, знакомый с итогами совещания. Обсуждалось также увеличение частоты рейсов в ОАЭ.

Туристы разочарованы отдыхом в Турции в 2020 году .