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Оперштаб обсудил возможность сокращения числа авиарейсов в Турцию

, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Оперштаб обсудил возможность сокращения числа авиарейсов в Турцию
Турция, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России не планирует рекомендовать повторное закрытие границ с другими государствами, но обсуждал сегодня возможность сократить число рейсов в Турцию.

"Новые страны рассматривались, но решений нет", — рассказал ТАСС источник, знакомый с итогами совещания. Обсуждалось также увеличение частоты рейсов в ОАЭ.

Туристы разочарованы отдыхом в Турции в 2020 году .

НС

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