Туристы разочарованы отдыхом в Турции в 2020 году

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31 июля 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

фото: Турция, pixabay.com

Туристы из Белоруссии рассказали о минусах отдыха в Турции в 2020 году. Отмечается, что Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение с тремя странами, в том числе с популярным курортом.

«Мы с мужем прилетели из Минска в Аланью 11 июля. За отдых заплатили немалые деньги и, естественно, тщательно выбирали отель. Кстати, бронирование было сделано еще зимой, а перед поездкой в турагентстве нас заверили, что все договоренности остаются в силе. В конечном итоге лишь по прилету в автобусе мы узнали от сопровождающего, что нас везут совсем в другой отель в противоположном конце города, так как наша гостиница закрыта», - поделилась собеседница.

Она отметила, что в таком же положении оказались еще несколько десятков туристов. По ее словам, предложенный отель оказался ниже классом, чем забронированный. Кроме того, двухместный номер стоил почти на 30 долларов дешевле, чем было изначально указано в ваучере, но возвращать деньги никто не стал, вспоминает она.

«Шведский стол оказался очень скудным, анимации вообще не было, а номера убирали только раз в 3-4 дня … Некоторые туристы, попавшие в похожее положение, пошли дальше и наведались в свой забронированный отель, который объявили закрытым. К их удивлению, оказалось, что гостиница работает и вовсю принимает туристов. Однако при попытке проверить свою бронь, выяснялось, что таковая отсутствует или была снята самим отелем из-за овербукинга», - добавила она.

Женщина объяснила, что обращения в местную полицию не помогли, а оператор предложил в качестве компенсации бесплатные экскурсии.

Названы условия вылета из России в Турцию.