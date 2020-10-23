ВОЗ предупреждает о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии
23 октября 2020, 20:32[ «Аргументы Недели» ]
Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге сегодня.
«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», – предупредил глава ВОЗ. «Мир достиг критической точки пандемии коронавирусной инфекции», - сообщил Гебрейесус.
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