ВОЗ предупреждает о наступлении очень тяжелых месяцев пандемии

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23 октября 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Ситуация с распространением коронавируса в ближайшие месяцы будет очень тяжелой, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге сегодня.

«Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в Северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», – предупредил глава ВОЗ. «Мир достиг критической точки пандемии коронавирусной инфекции», - сообщил Гебрейесус.

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет абсолютно бесплатной.