Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет абсолютно бесплатной

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23 октября 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Михаил Мурашко. Фото: сайт ГД

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной. Это случится после запуска масштабного производства соответствующих препаратов.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что вакцинация «ассортиментом вакцин», которые отличаются по технологии производства, будет «бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства».

Ранее Мурашко сообщил о старте испытаний «Спутника V» на лицах старше 60 лет.