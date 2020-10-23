Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет абсолютно бесплатной
23 октября 2020, 17:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной. Это случится после запуска масштабного производства соответствующих препаратов.
Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что вакцинация «ассортиментом вакцин», которые отличаются по технологии производства, будет «бесплатной и доступной для граждан с момента, как только будут запущены большие объемы производства».
Ранее Мурашко сообщил о старте испытаний «Спутника V» на лицах старше 60 лет.
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