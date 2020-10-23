В Воронежской области родителей младшеклассников рекомендовали отправить на удаленку

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23 октября 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riavrn.ru

Фото: сайт Минпросвещения РФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о новых ограничительных мерах для борьбы с коронавирусом в регионе.

Работодателям рекомендуется перевести максимальное число работников на удаленку или предоставить им оплачиваемый отпуск, отдав предпочтение родителям, дети которых учатся в младших классах.

Кроме того, новые ограничительные меры на время школьных каникул коснулись занятий спортом: закрываются спортшколы и секции, а в фитнес-центрах вводится особая дистанция.

Ранее сообщалось, что школьников Ивановской области могут отправить на удлиненные каникулы.