Школьников Ивановской области могут отправить на удлиненные каникулы

Осенние каникулы у школьников Ивановской области могут продлиться дольше обычного.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Ивановской области осенние каникулы школьников начнутся с 26 октября и продлятся до 9 ноября, то есть, на четыре дня дольше, чем планировалось ранее.
Сообщается, что официальных распоряжений губернатора или оперштаба на этот счет прока что нет.
Ранее сообщалось, что власти Бурятии продлили осенние школьные каникулы из-за вспышек коронавируса.
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