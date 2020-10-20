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Школьников Ивановской области могут отправить на удлиненные каникулы

, 19:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ivanovonews.ru

Школьников Ивановской области могут отправить на удлиненные каникулы
Фото: сайт Минпросвещения РФ

Осенние каникулы у школьников Ивановской области могут продлиться дольше обычного.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Ивановской области осенние каникулы школьников начнутся с 26 октября и продлятся до 9 ноября, то есть, на четыре дня дольше, чем планировалось ранее.

Сообщается, что официальных распоряжений губернатора или оперштаба на этот счет прока что нет.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии продлили осенние школьные каникулы из-за вспышек коронавируса.

ДВа

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