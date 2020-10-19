Власти Бурятии продлили осенние школьные каникулы из-за вспышек коронавируса

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19 октября 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Бурятии из-за угрозы распространения коронавируса нового типа приняли решение увеличить на неделю продолжительность осенних школьных каникул – они будут длиться со 2 по 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Уточняется: сейчас министерство образования и науки региона проводит работу с общеобразовательными организациями республики по корректировке учебных планов. По окончанию второй четверти специалисты районных управлений образования будут проводить анализ прохождения учебного материала в полном объеме.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разработать решения по проблемным вопросам обучения детей в дистанционном формате.

За 18 октября зарегистрировано 139 новых случаев заражения COVID-19 на территории республики, из них 92 - в Улан-Удэ.

Ранее сообщалось: в Приангарье в частном доме произошел пожар, погибли женщина и двое детей.