Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Власти Бурятии продлили осенние школьные каникулы из-за вспышек коронавируса

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Власти Бурятии продлили осенние школьные каникулы из-за вспышек коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Бурятии из-за угрозы распространения коронавируса нового типа приняли решение увеличить на неделю продолжительность осенних школьных каникул – они будут длиться со 2 по 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Уточняется: сейчас министерство образования и науки региона проводит работу с общеобразовательными организациями республики по корректировке учебных планов. По окончанию второй четверти специалисты районных управлений образования будут проводить анализ прохождения учебного материала в полном объеме.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разработать решения по проблемным вопросам обучения детей в дистанционном формате.

За 18 октября зарегистрировано 139 новых случаев заражения COVID-19 на территории республики, из них 92 - в Улан-Удэ.

Ранее сообщалось: в Приангарье в частном доме произошел пожар, погибли женщина и двое детей.

ЕЧ

В мире

Депутат Рады Кузьмин: Украина может стать полем боя России и США из-за полетов американских бомбардировщиков

Депутат Рады Кузьмин: Украина может стать полем боя России и США из-за полетов американских бомбардировщиков

Украина рискует превратиться в поле боя между Россией и Соединенными Штатами из-за полетов американских бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Соответствующую точку зрения высказал Ренат Кузьмин, депутат Рады.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью