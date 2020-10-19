В Приангарье в частном доме произошел пожар, погибли женщина и двое детей

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19 октября 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пожар. Фото: pixabay.com

В частном доме города Нижнеудинск Иркутской области произошел пожар. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Известно: огонь вспыхнул в ночь на понедельник в одном из домов по улице 6-я Пятилетка. В результате инцидента погибли 42-летняя женщина и двое ее детей - 3-летняя девочка и 9-летний мальчик.

Еще один ребенок, 16-летний подросток, смог спастись, выбравшись до прибытия пожарных.

Сейчас возбуждено уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности". Подозреваемых в данный момент нет, уголовное дело необходимо для начала всестороннего расследования трагедии.

Ранее сообщалось: в Курганской области ужесточили коронавирусные ограничения: детям нельзя выходить без взрослых.