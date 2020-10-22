Дмитрий Пучков Goblin дал прогноз о популярности кинотеатров после 2020 года

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22 октября 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Пучков Goblin, Victor Dmitriev/Russian Look

Писатель, публицист и переводчик Дмитрий Пучков Goblin в беседе с журналистами поделился впечатлениями от перевода фильмов в 90-е годы прошлого века и дал прогноз о популярности кинотеатров после 2020 года.

Дмитрий Пучков, озвучивший множество фильмов, признался, что сейчас его работа стала значительно проще, поскольку появились онлайн-переводчики и словари. Он также заметил, что в переводах фильмов конца 1990-х, когда они еще выходили на кассетах, была особая атмосфера.

В беседе с телеканалом "МИР 24" Goblin отметил, что в будущем люди начнут более массово смотреть кино у себя дома при помощи интернета и это неизбежно. Переводчик обратил внимание на изменение культуры зрителя: сейчас в залах во время просмотра картины почти все едят, разговаривают по телефону, приходят, уходят. Когда же человек сидит в узком кругу или у себя дома, он может в любой момент нажать на паузу, обсудить увиденное с друзьями или вовсе выключить фильм, если он не нравится.

Пучков также предположил, что прокатчики не перейдут полностью на онлайн-платформы – в кинотеатрах останутся эксклюзивы и очень зрелищные картины.

Кроме того, Дмитрий обратил внимание на "катастрофу", которая произошла в кинематографе. Он заметил, что действительно хорошие и качественные фильмы выходят раз в год, не чаще.