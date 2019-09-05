Дмитрий Пучков Goblin рассказал о нецензурной лексике и переводе фильмов в 90-е

Дмитрий Пучков, больше известный россиянам как переводчик фильмов Godlin, рассказал, как пройти путь от оперуполномоченного милиции до переводчика и как относиться к цензуре в искусстве.

По словам Пучкова, идея переозвучивать зарубежные фильмы пришла к нему спонтанно, передаёт Мир24. «Когда смотришь хороший добротный фильм: замечательный сценарий, отличная режиссура, великолепная актерская игра, а перевод отвратительный – люди даже понять не могут, чем этот фильм так хорош», - считает он.

Первые пробы в качестве переводчика состоялись в 1995 году – и его труды сразу оценили россияне. Любопытство вызывала не только возможность взглянуть на творение иностранных киноделов под другим углом благодаря новой озвучке, но и нецензурная лексика, которую Пучков не стесняется употреблять.

«Эти попытки заботиться о нравственности граждан путем запретов – на мой взгляд, полная чушь. Я родился в 61 году в военном городке, в городе Кировограде на Украине. Военный городок, кругом одни военные, все коммунисты, как Вы понимаете, но все матерные слова я почему-то выучил уже годам к четырем, максимум к пяти», - рассказал Пучков. По его мнению, в жизни есть место всему, в том числе ненормативной лексике, а потому она имеет право присутствовать при переводе.