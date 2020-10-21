13 пациентов коронавирусного госпиталя умерли из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ. Убивает не COVID, а халатность

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

В ростовском коронавирусном госпитале умерли 13 человек. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на нескольких врачей городской больницы №20, пациенты, «которые еще могли продержаться», задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ.

«Кислорода не хватало, а 12 октября его не было два часа на всех этажах. Даже те, у кого был кислород, как рыбы, которых выбросило из воды, жабрами ловили воздух», — цитирует портал 161.ru медиков, которые подтверждают, что больница осталась без кислорода из-за проблем со снабжением. По словам врачей, перебои с поставками кислорода случаются в этой больнице регулярно.

Медикам приходится либо снижать концентрацию газа в смеси, либо на время отключать одних пациентов от системы, чтобы помочь другим. Отключенных от аппаратов ИВЛ больных врачам приходится переворачивать на живот – так дефицит кислорода переносится легче.

В городском управлении здравоохранения уже назвали эту новость фейком, однако даже чиновники не могут скрыть, что 12 октября в больнице умерли 13 пациентов. Причина их смерти будет установлена в результате экспертиз, сообщают в ведомстве.

Ранее мы уже писали, что в больницах региона пациентам пришлось пролежать больше суток в палате с трупом, а мешки с умершими два дня валялись под лестницей.