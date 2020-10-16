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В инфекционной больнице пациенты больше суток лежат в одной палате с трупом, а мешки с умершими два дня валяются под лестницей

, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

В инфекционной больнице пациенты больше суток лежат в одной палате с трупом, а мешки с умершими два дня валяются под лестницей
Фото: соцсети

В Таганроге и других станицах ситуация в инфекционных больницах ужасающая. По сообщениям жителей, в станице Кагальницкая больные более суток лежат в одной палате с трупом, а в Таганроге мешки с умершими два дня валяются под лестницей.

Морги переполнены, родственники по несколько часов ждут вскрытия в очередях по полсотни человек. Заболевших коронавирусом медиков все больше с каждым днем. И хотя чиновники заявляют, что «трупы в коридорах — это явление временное», местные жители в панике снимают видео и выкладывают его в сеть. Свои больницы они называют концлагерями.

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Публикация от Протестная Россия (@protest_russia)

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