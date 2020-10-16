В инфекционной больнице пациенты больше суток лежат в одной палате с трупом, а мешки с умершими два дня валяются под лестницей

Аргументы Недели → Общество 13+

16 октября 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Таганроге и других станицах ситуация в инфекционных больницах ужасающая. По сообщениям жителей, в станице Кагальницкая больные более суток лежат в одной палате с трупом, а в Таганроге мешки с умершими два дня валяются под лестницей.

Морги переполнены, родственники по несколько часов ждут вскрытия в очередях по полсотни человек. Заболевших коронавирусом медиков все больше с каждым днем. И хотя чиновники заявляют, что «трупы в коридорах — это явление временное», местные жители в панике снимают видео и выкладывают его в сеть. Свои больницы они называют концлагерями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Протестная Россия (@protest_russia) 15 Окт 2020 в 8:55 PDT