Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Производители кислородных баллонов для больниц Ростова рассказали, что предприятие работает круглые сутки, но кислорода не хватает

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Производители кислородных баллонов для больниц Ростова рассказали, что предприятие работает круглые сутки, но кислорода не хватает

Производители кислородных баллонов для больниц Ростова-на-Дону рассказали, что предприятие работает круглыми сутками, но этого мало, кислорода все равно не хватает.

Кислород для 20-й больницы и нескольких других поставляет компания "Оксиген". И, по словам представителя фирмы Жанны Гомелаури, ситуация с коронавирусом очень сложная. Из лечебниц звонят по три-четыре раза в день, рабочие повлиять на мощность и скорость не могут. Предприятие работает фактически не останавливаясь.

"Во всех больницах такая же ситуация. Все кричат и плачут, и звонят и просят быстрее", — цитирует Гомелаури канал "Mash". Однако с самими поставками в 20-ю больницу, по её словам, проблем нет. На сайте местной администрации тоже пишут, что контракты на поставку "исполняются в надлежащем" виде.

Напомним, в ростовском коронавирусном госпитале умерли 13 человек. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на нескольких врачей городской больницы №20, пациенты, «которые еще могли продержаться», задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ.

БИ

В мире

Вассерман: Россия вмешается в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР, но не прямым вторжением

Вассерман: Россия вмешается в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР, но не прямым вторжением

Возможное нападение Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР является для Российской Федерации «красной линией», перехода которой Москва не допустит. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью