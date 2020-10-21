Производители кислородных баллонов для больниц Ростова рассказали, что предприятие работает круглые сутки, но кислорода не хватает

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21 октября 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Производители кислородных баллонов для больниц Ростова-на-Дону рассказали, что предприятие работает круглыми сутками, но этого мало, кислорода все равно не хватает.

Кислород для 20-й больницы и нескольких других поставляет компания "Оксиген". И, по словам представителя фирмы Жанны Гомелаури, ситуация с коронавирусом очень сложная. Из лечебниц звонят по три-четыре раза в день, рабочие повлиять на мощность и скорость не могут. Предприятие работает фактически не останавливаясь.

"Во всех больницах такая же ситуация. Все кричат и плачут, и звонят и просят быстрее", — цитирует Гомелаури канал "Mash". Однако с самими поставками в 20-ю больницу, по её словам, проблем нет. На сайте местной администрации тоже пишут, что контракты на поставку "исполняются в надлежащем" виде.

Напомним, в ростовском коронавирусном госпитале умерли 13 человек. Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на нескольких врачей городской больницы №20, пациенты, «которые еще могли продержаться», задохнулись из-за отсутствия кислорода для аппаратов ИВЛ.