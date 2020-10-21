Лукьянов назвал причину смерти протоиерея Димитрия Смирнова

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21 октября 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Димитрий Смирнов, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Федор Лукьянов сообщил, что причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова стала давняя хроническая болезнь.

Лукьянов отметил, что смерть Смирнова не связана с перенесенным им в мае заболеванием новой коронавирусной инфекции. Известно, что священнослужитель тяжело переносил COVID-19, он был подключен к аппарату ИВЛ в реанимации. После выписки проходил реабилитационный период, но был госпитализирован в сентябре из-за осложнений.

О смерти Смирнова стало известно утром 21 октября. Он скончался в возрасте 69 лет.

Ранее религиовед Роман Лункин назвал основное качество протоиерея.