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Умер протоиерей Димитрий Смирнов

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Димитрий Смирнов, Фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский сообщил о смерти почётного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова. Ему было 69 лет.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», - написал он в своем Telegram-канале.

Причина смерти не уточняется. Однако известно, что в мае Смирнов тяжело перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией, был подключен к аппарату ИВЛ в реанимации. 

БА

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