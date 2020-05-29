Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы
протоиерей Димитрий Смирнов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, который в начале мая заразился коронавирусом нового типа, выздоровел и выписался из больницы.

Известный московский священник заявил, что случилось настоящее чудо, поскольку врачи его не только выписали, но и сделали это на день раньше, чем планировалось. Смирнов уточнил, что намерен до Успения Пресвятой Богородицы, которое отмечается 28 августа, находиться дома.

Протоиерей пожелал всем здоровья и поблагодарил людей за поддержку и молитвы.

ЕТ

Общество

Симоньян предрекла гражданскую войну из-за бесконтрольности соцсетей

Симоньян предрекла гражданскую войну из-за бесконтрольности соцсетей

Маргарита Симоньян выразила мнение, что бесконтрольность соцсетей в России может стать причиной гражданской войны. «Я приучаю себя смириться с мыслью, что такими темпами в течение нескольких лет в стране начнётся гражданская война», - заявила журналист.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью