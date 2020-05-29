Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, который в начале мая заразился коронавирусом нового типа, выздоровел и выписался из больницы.
Известный московский священник заявил, что случилось настоящее чудо, поскольку врачи его не только выписали, но и сделали это на день раньше, чем планировалось. Смирнов уточнил, что намерен до Успения Пресвятой Богородицы, которое отмечается 28 августа, находиться дома.
Протоиерей пожелал всем здоровья и поблагодарил людей за поддержку и молитвы.