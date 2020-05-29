Переболевший COVID-19 протоиерей Димитрий Смирнов выписался из больницы

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29 мая 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

протоиерей Димитрий Смирнов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов, который в начале мая заразился коронавирусом нового типа, выздоровел и выписался из больницы.

Известный московский священник заявил, что случилось настоящее чудо, поскольку врачи его не только выписали, но и сделали это на день раньше, чем планировалось. Смирнов уточнил, что намерен до Успения Пресвятой Богородицы, которое отмечается 28 августа, находиться дома.

Протоиерей пожелал всем здоровья и поблагодарил людей за поддержку и молитвы.