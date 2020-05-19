Источник сообщил, что протоиерей Смирнов вылечился от COVID-19

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19 мая 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Больница. Фото: pixabay.com

Стало известно, что протоиерей Дмитрий Смирнов излечился от коронавирусной инфекции и «возвращается в строй». Об этом сообщил инсайдер, близкий к семье священнослужителя.

В начале месяца глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства попал в больницу с диагностированный коронавирусом. «Отец Димитрий выздоравливает, все у него хорошо», - рассказал источник и добавил, что повторные тестирования не выявили у протоиерея COVID-19. Знакомый семьи Смирнова подчеркнул, что священнослужитель готов и в дальнейшем продолжать работу на занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что Смирнов был подключен к аппарату ИВЛ.