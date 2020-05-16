Стало известно, что протоиерея Смирнова подключили к аппарату ИВЛ

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16 мая 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дмитрий Смирнов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

СМИ сообщили, что заразившегося коронавирусом нового типа протоиерея Дмитрия Смирнова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом стало известно в субботу, 16 мая.

«Протоиерея Димитрия Смирнова подключили к аппарату ИВЛ… Сейчас клирик находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое», - пишет телеграм-канал Mash.

Однако сам священнослужитель комментировать СМИ информацию о своём состоянии отказался.

Напомним, что 5 мая Дмитрия Смирнова госпитализировали с «ковидной пневмонией». Тогда его состояние оценивалось как средней тяжести. Кроме того, он относится к группе риска по возрасту и по здоровью.