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Стало известно, что протоиерея Смирнова подключили к аппарату ИВЛ

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, что протоиерея Смирнова подключили к аппарату ИВЛ
Фото: Дмитрий Смирнов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

СМИ сообщили, что заразившегося коронавирусом нового типа протоиерея Дмитрия Смирнова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом стало известно в субботу, 16 мая.

«Протоиерея Димитрия Смирнова подключили к аппарату ИВЛ… Сейчас клирик находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжёлое», - пишет телеграм-канал Mash.

Однако сам священнослужитель комментировать СМИ информацию о своём состоянии отказался.

Напомним, что 5 мая Дмитрия Смирнова госпитализировали с «ковидной пневмонией». Тогда его состояние оценивалось как средней тяжести. Кроме того, он относится к группе риска  по возрасту и по здоровью.

БА
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