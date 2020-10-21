Религиовед Роман Лункин назвал основное качество протоиерея Смирнова

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21 октября 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

протоирей Смирнов, кадр из телепередачи

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал сообщение о кончине протоиерея Димитрия Смирнова. Он отметил, что это был талантливый проповедник.

Пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский сообщил о смерти почётного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова. Ему было 69 лет.

Лункину посчастливилось слушать проповеди Смирнова, сообщает RT. Он считает, что основное качество деятельности протоиерея - "пробуждение сознания людей". Неспроста его проповеди отличались "ироничными выражениями", подчас они казались радикальными.

Лункин отметил, что Смирнов создал приходской комплекс из целого ряда приходов. При этом он необычен наличием и киноклуба, и молодежного движения, и культурного центра с театром.