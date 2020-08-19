Специалист считает, что в деле Ефремова надо учитывать «энергетические дыры» и «грозовые сгустки»

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19 августа 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

черная дыра, фото: kartinkinaden.ru

Специалист-автотехник в суде по делу артиста Михаила Ефремова о смертельном ДТП призвал в расследовании аварии учитывать "энергетические дыры", "грозовые сгустки" и "аэрозольные облака".

В Пресненском суде Москвы сегодня выступил в качестве свидетеля защиты актера эксперт-автотехник из ООО "Крафт-авто" Юрий Фиалко. Он по просьбе адвоката подсудимого Эльмана Пашаева дал отзыв на автотехническую экспертизу, которая признала джип Ефремова исправным на момент аварии.

Фиалко представляет возможным, что на ДТП мог оказать влияние некий спутниковый сигнал, Ефремова мог ослепить лазер, вероятно проникновение отравляющих веществ через систему кондиционирования. Может быть и такое, что хакеры повлияли на управление джипом. Фиалко также вспомнил про существование в Москве "аномальных мест", из-за которых могут произойти аварии.

Михаил Ефремов и адвокат Александр Добровинский обменялись репликами по поводу квалификации специалиста и в результате получили замечание с занесением в протокол.

Пресненский суд Москвы прервал сегодня судебное разбирательство по делу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, из-за эвакуации в здании суда (ВИДЕО).