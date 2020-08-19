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Михаил Ефремов получил от судьи замечание с занесением в протокол

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Михаил Ефремов получил от судьи замечание с занесением в протокол
Суд. Фото: pixabay.com

Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, получил замечание от судьи за перепалку с адвокатом потерпевших. Данный факт передает корреспондент «РИА Новости» из зала Пресненского суда Москвы.

Известно:  когда происходил допрос автотехника, рассказавшего о перехватывающих управление машиной хакерах и указавшего, что следствие не установило, был ли сбой электроники, энергетические дыры, а также грозовые сгустки на месте ДТП, артист и адвокат Александр Добровинский обменялись репликами по поводу квалификации специалиста.

«Вам объявляется замечание с занесением в протокол», - объявила Ефремову судья Елена Абрамова.

Ранее сообщалось: опубликовано видео, как Ефремова эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва.

ЕЧ

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