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Опубликовано видео, как Ефремова эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Опубликовано видео, как Ефремова эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресненский суд Москвы прервал сегодня судебное разбирательство по делу Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, из-за эвакуации в здании суда. Было получено сообщение о минировании.

Объявление прозвучало по внутренней связи, одним из первых здание покинул Ефремов (видео), которого потом куда-то увезли на машине ФСИН. Сейчас разбирательство продолжилось, Ефремов вернулся в зал.

 Утром первым свидетелем защиты по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий. Представитель актера Михаила Ефремова был на похоронах погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова и сообщил, что венок, который он принес от имени артиста, выкинули.

НС

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