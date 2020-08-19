Никита Высоцкий, выступая в суде, назвал Михаила Ефремова «очень хорошим человеком»
19 августа 2020, 11:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром в среду, 19 августа, первым свидетелем защиты по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий. Артист назвал обвиняемого "очень хорошим" человеком.
Никита Высоцкий заявил, что его коллега является ответственным отцом шестерых детей. Он также добавил, что Михаил Ефремов не такой, каким его рисуют с СМИ, – он отвечает за свои поступки, помог огромному количеству людей, много работал и даже сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине.
Сын Владимира Высоцкого заметил, что когда у него самого не было денег крыть крышу музея своего отца, ему помог именно артист.
Никита Высоцкий заметил, что все близкие Михаила Ефремова молились, чтобы пострадавший в ДТП Сергей Захаров выжил, а когда он скончался, они хотели предложить компенсацию членам семьи погибшего, просто "потому, что так нужно".
Коллега фигуранта дела о ДТП заметил, что артист очень переживает случившееся.
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