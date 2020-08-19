Ефремова привезли в суд, сегодня он должен дать показания

Аргументы Недели → Происшествия 13+

19 августа 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актер Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актера Михаила Ефремова утром в среду, 19 августа, привезли в Пресненский суд Москвы, который позже сегодня заслушает доказательства защиты по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы.

Уточняется, что артиста привезли в суд на машине ФССП в сопровождении пристава.

Вчера судом было завершено исследование доказательств обвинения. Теперь необходимо перейти к доказательствам защиты. Кроме того, предполагается, что Михаил Ефремов сегодня даст показания.

Напомним, в настоящий момент актер находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.