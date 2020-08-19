Свидетель: на похоронах Захарова выкинули венок от Ефремова

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19 августа 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В среду, 19 августа, стало известно, что представитель актера Михаила Ефремова был на похоронах погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова и сообщил, что венок, который он принес от имени артиста, выкинули.

Об этом заявил в суде свидетель защиты Никита Высоцкий. По его словам, представитель Михаила Ефремова действительно присутствовал на траурной церемонии, однако не афишировал этого. Артист подтвердил, что венок, который был преподнесен от имени его коллеги, выбросили.

Ранее Высоцкий заявил, что Ефремов – очень хороший человек, который помог огромному количеству людей.