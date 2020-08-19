Эксперт предложил устроить бомбардировку территории США ради демонстрации мощи России

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2020, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российской Федерации следует устроить бомбардировки территории Соединенных Штатов с целью демонстрации мощи своего оружия. Соответствующее предложение озвучил Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

По словам аналитика, выступившего в эфире радиостанции «Вести FM», Москва демонстрирует американцам «супертехнологии, гиперзвук, а не они не верят». Как полагает Сатановский, для того, чтобы убедить Вашингтон в мощи российского вооружения, необходимо произвести демонстрационный удар по территории США. Для атаки надо выбрать место, где нет гражданского населения, а также материальных и гражданских ценностей, отметил политолог.

Ранее сообщалось, что в интернете разместили видео из района уничтожения российскими ВКС секретного объекта сирийских боевиков.