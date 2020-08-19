Появилось видео из района уничтожения ВКС РФ секретного объекта боевиков в Сирии

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19 августа 2020, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС уничтожили секретный объект одного из бандформирований, действующих на территории Сирии. Видео из района авиационного удара оказалось в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

Согласно информации, приведенной изданием «Русская весна», на ликвидированном подземном заводе, который располагался в горе Эль-Хайба в провинции Идлиб, производились ударные беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Вероятно, изготовленное здесь оружие было использовано в ходе последних атак на российскую авиабазу «Хмеймим», говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский портал Sohu раскрыл козырь Москвы в случае военного конфликта с Соединенными Штатами.