Назван настоящий диагноз Ефремова

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18 августа 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

СМИ, ссылаясь на информацию в выписном эпикризе, сообщили, что актер Михаил Ефремов на самом деле не переносил инсульт. Однако медики в больнице им. Боткина выявили у него другие заболевания.

Согласно опубликованному документу, у Ефремова были «повторные транзиторные ишемические атаки». При этом в разделе «динамика состояния» указано, что очаговой неврологической симптоматики нет, то есть никакого инсульта у актера не было.

Кроме того, основному диагнозу сопутствуют и фоновые заболевания, в частности проблемы с сосудами, легкими и прочие. Однако подробно раскрывать данные документа источник не стал, ссылаясь на врачебную тайну.

18 августа в Пресненском суде Москвы рассматривается дело о смертельном ДТП с участием актера. Потерпевшие заявили к Ефремову иски на совершенно разные суммы.