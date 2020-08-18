Соловьев выяснил, кто на самом деле перед ним обнажился: «осень близка, коронавирус давит на мозги»
18 августа 2020, 17:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: "Подъем"
Совершивший акт эксгибиционизма в прямом эфире не имеет никакого отношения к бастующим сотрудникам БелАЗа. Об этом сообщил ведущий программы, журналист Владимир Соловьев.
"Пробили его социальные сети, он какой-то диджей, притом, судя по всему, из Америки", - заявил Соловьев. Он считает, что гость эфира очень волнуется из-за того, что "мужское достоинство его не удалось". Ведущий посоветовал ему помазать свои гениталии зеленкой, отметив, что "осень близка, коронавирус давит на мозги". Соловьев добавил, что во время прямого эфира всякое бывает, он уже привык.
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