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Рабочий БелАЗ снял трусы в прямом эфире Владимира Соловьева

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Рабочий БелАЗ снял трусы в прямом эфире Владимира Соловьева
Владимир Соловьев, фото: vk.com/solovievlive

Рабочий Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) снял трусы, устроил «стриптиз» в прямом эфире российского телеведущего Владимира Соловьёва.  Соловьёв захотел узнать непосредственно у рабочего БелАЗа, как проходит объявленная оппозицией забастовка, и задал вопрос мужчине в ходе своего стрима на YouТube.

На вопрос телеведущего «Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?», мужчина ответил: «Сейчас покажу». Рабочий снял штаны и продемонстрировал свои половые органы.  После «стриптиза» он сразу отключился от эфира, так и не ответив на вопросы, - сообщает «Царьград».

Соловьёв посмеялся, отметив, что у БелАЗа орган побольше, и пошутил над рабочим: «Почему в бело-красный не выкрасили?».
В Белоруссии после выборов президента 9 августа начались массовые протесты из-за результатов.

На некоторых крупных предприятиях рабочие устраивают забастовки. В понедельник с бастующими рабочими встречался Александр Лукашенко. В соцсетях пишут, что работников БелАЗа предупреждают об ответственности за забастовки и выдают  «памятку». 

ИЧ

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