Скончался настоятель Покровского храма станицы Холмской Александр Пантелеев

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18 августа 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: mitropoliakuban.ru

Клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии, настоятель Покровского храма станицы Холмской в Абинском районе края протоиерей Александр Пантелеев отошел ко Господу 18 августа 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Отец Александр скончался в результате длительной тяжёлой болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Он ушел из жизни на 69-м году. Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл направил свои соболезнования родным и близким новопреставленного.

Протоиерей Александр Александрович Пантелеев родился 27 января 1952 года в Грузии. В октябре 1975 году обвенчался со Светланой Васильевной Пантелеевой (в девичестве Паточиной), воспитал в браке воспитал двоих сыновей, оба сына сейчас служат в священном сане. В апреле 1995 года Александр Пантелеев в Екатерининском кафедральном соборе был рукоположен в сан диакона, в мае – в сан иерея. В 2000 году окончил Армавирский Православно-Социальный институт.

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 17 августа в Краснодаре умер родной брат митрополита Исидора протоиерей Владимир Кириченко. Личный секретарь митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерей Владимир Кириченко отошел ко Господу на 76-м году жизни. Он скончался в результате осложнений после тяжелой болезни.

Старший брат новопреставленного протоиерея Владимира Кириченко митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) ушел из жизни 8 августа 2020 года на 80-м году жизни. Митрополит Исидор скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

12 августа в Краснодаре от тяжелой болезни скончался в больнице клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей Александр Чесноков. Он ушел из жизни на 62-м году. Протоиерей Александр Чесноков служил в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», а также окормлял больных в травматологическом отделении Городской клинической больницы №1 в Краснодаре.