В Краснодаре умер родной брат митрополита Исидора протоиерей Владимир Кириченко

Личный секретарь митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерей Владимир Кириченко отошел ко Господу 17 августа 2020 года на 76-м году жизни. Он скончался в результате осложнений после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.
Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл направил соболезнования епархиальному духовенству, родным и близким почившего.
– Болью в моем сердце отозвалось полученное сегодня известие о кончине личного секретаря и родного брата митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерея Владимира Кириченко. Отец Владимир останется в памяти каждого чутким пастырем для прихожан, надежным помощником для митрополита Исидора, мудрым наставником для молодого духовенства, – написал митрополит Кирилл.
Старший брат новопреставленного протоиерея Владимира Кириченко митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) ушел из жизни 8 августа 2020 года на 80-м году жизни. Митрополит Исидор скончался от осложнений, вызванных COVID-19.
Церемония прощания с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором прошла 10 августа в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара. На панихиде присутствовали губернатор края Вениамин Кондратьев, а также председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко. Губернатор отметил, что Кубань понесла тяжелейшую утрату и сегодня скорбный день для православных кубанцев: «Он молился за нас, теперь мы будем молиться о нем».