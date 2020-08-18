В Краснодаре умер родной брат митрополита Исидора протоиерей Владимир Кириченко

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18 августа 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Протоиерей Владимир Кириченко/ фото mitropoliakuban.ru

Личный секретарь митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерей Владимир Кириченко отошел ко Господу 17 августа 2020 года на 76-м году жизни. Он скончался в результате осложнений после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба Кубанской митрополии.

Временно управляющий Екатеринодарской епархией митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл направил соболезнования епархиальному духовенству, родным и близким почившего.

– Болью в моем сердце отозвалось полученное сегодня известие о кончине личного секретаря и родного брата митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора протоиерея Владимира Кириченко. Отец Владимир останется в памяти каждого чутким пастырем для прихожан, надежным помощником для митрополита Исидора, мудрым наставником для молодого духовенства, – написал митрополит Кирилл.

Старший брат новопреставленного протоиерея Владимира Кириченко митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (в миру Кириченко Николай Васильевич) ушел из жизни 8 августа 2020 года на 80-м году жизни. Митрополит Исидор скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Церемония прощания с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором прошла 10 августа в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара. На панихиде присутствовали губернатор края Вениамин Кондратьев, а также председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко. Губернатор отметил, что Кубань понесла тяжелейшую утрату и сегодня скорбный день для православных кубанцев: «Он молился за нас, теперь мы будем молиться о нем».