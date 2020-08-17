Эксперт назвал «секретные коды» для управления смартфоном

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17 августа 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

фото: телефон, pixabay.com

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал о «секретных кодах», которые помогут пользователю управлять своим мобильным телефоном.

Мясоедов отметил, что владельцу телефона необходимо сформировать USSD-запрос, состоящий из набора цифр, знаков «звездочка» в начале и «решетка» в конце. По его словам, это позволит быстрее связаться с сервисным приложением его оператора.

«В ответ приходит необходимая информация для абонента. Таким образом можно уточнить баланс счета, сумму задолженности, отключить или подключить услуги, поменять тарифный план. Также оператор может идентифицировать пользователя при проверке», - пояснил он.

Недостатками MMI-кодов Мясоедов назвал частые ошибки, например, перезагрузка устройства, и проблемы при получении информации при физическом износе SIM-карты. Кроме того, для использования подобной системы пользователю необходимо запомнить сложные комбинации кодов, уточнил он.

«Например, комбинация #06# позволяет узнать информацию об IMEI смартфона пользователя. Экстренно выключить телефон поможет сочетание *##7594##. Чтобы не копаться в меню, а сразу сбросить телефон к заводским настройкам, нужно набрать команду ##7780##. Также есть команда и для тех, кто по каким-то причинам хочет экстренно удалить все СМС-сообщения: #5376#», - поделился эксперт.

Также Мясоедов перечислил специальные коды для IPhone – команда *3001#12345# открывает скрытое меню с информацией о SIM-карте, сети сотового оператора, уровнем сигнала, а комбинация *#5005*7672# позволяет узнать номер сервисного центра для своего сотового оператора.