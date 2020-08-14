Специалист рассказал, в каких случаях нужно перезагружать смартфон

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14 августа 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство "Прайм"

Смартфон. Фото: pexels.ru

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток поделился, в каких случаях нужно перезагружать свои смартфоны.

Эксперт отметил: просто так перезапускать свой телефон не надо. Технологии, на которых они создаются, уже достаточно проверены, и сами гаджеты работают стабильно.

«А вот приложения, которые устанавливают на смартфоны, работают нестабильно. При работе многих из них могут накапливаться ошибки", — добавил Черток.

Часто правильным выходом из данного положения может стать перезагрузка устройства, ведь она удаляет накопившиеся ошибки с помощью чистой загрузки системы и приложений.

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