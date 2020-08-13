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Аргументы Недели Общество 13+

Названы лучшие сиквелы за всю историю кино

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ]

Названы лучшие сиквелы за всю историю кино
Попкорн. Фото: pixabay.com

Киноэксперты портала Rotten Tomatoes составили рейтинг лучших фильмов-продолжений за всю историю киноиндустрии. В список вошли сиквел фильма о медвежонке Паддингтоне и восьмая часть истории о Гарри Поттере.

«Приключения Паддингтона – 2» признали самым удачным сиквелом за все время. Второе место досталось второй части мультфильма «История игрушек», в которой главного героя ковбоя Вуди похитил коллекционер. Третья строчка рейтинга досталась драме «Три цвета: красный», где рассказывается о девушке, узнавшей, что ее новый знакомый любит вторгаться в жизнь других людей. Также в список попали продолжение картины «Джон Уик» и восьмой фильм о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.

АБ

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