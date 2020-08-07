Специалист поделилась, как можно спасти упавший в воду смартфон

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7 августа 2020, 08:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Смартфон. Фото: pixabay.com

О том, как действовать, если ваш смартфон упал в воду и не подает признаков жизни, рассказала директор по стратегическим коммуникациям АНО "Цифровые платформы" Александра Гаврилова.

Она отметила, что есть несколько вариантов минимизировать последствия данного происшествия. Как правило, современные телефоны водостойкие и, если вы его быстро вытащили, возможно, он будет невредим. Но на всякий случай какое-то время не нужно использовать его и включить мобильный телефон стоит через день.

Если смартфон не водостойкий, не стоит пытаться его включить, нажимать кнопки и трясти. Это может привести к выходу из строя системной платы или отдельных частей.

"Не пробуйте его сушить самостоятельно: это может повредить детали. В ближайшей мастерской наверняка смогут разобрать аппарат, проверить и в нужных местах просушить, и все это не очень дорого", - рекомендовала Гаврилова.

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