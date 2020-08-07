Врач рассказал, что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз
7 августа 2020, 07:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Медик Дмитрий Дементьев предупредил, что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз.
По словам хирурга-офтальмолога, высокая температура в парилке может спровоцировать у пациента с патологиями спазм сосуда головного мозга и нарушение кровообращения сосудов сетчатки. Также нахождение в бане у некоторых людей может вызывать острый приступ глаукомы, что способно привести к практически мгновенной потере зрения.
Еще посещение парилки может привести к отеку роговицы, если на ней есть какие-то хронические заболевания и спровоцировать катаракту или атрофию зрительного нерва.
По словам специалиста, при наличии проблем со зрением ходить в баню необходимо с осторожностью.
Ранее сообщалось: доктор Комаровский назвал фактор, повышающий риск рака на 80 процентов.
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