Врач рассказал, что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз

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7 августа 2020, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Баня. Фото: pixabay.com

Медик Дмитрий Дементьев предупредил, что посещение бани может быть опасным для здоровья глаз.

По словам хирурга-офтальмолога, высокая температура в парилке может спровоцировать у пациента с патологиями спазм сосуда головного мозга и нарушение кровообращения сосудов сетчатки. Также нахождение в бане у некоторых людей может вызывать острый приступ глаукомы, что способно привести к практически мгновенной потере зрения.

Еще посещение парилки может привести к отеку роговицы, если на ней есть какие-то хронические заболевания и спровоцировать катаракту или атрофию зрительного нерва.

По словам специалиста, при наличии проблем со зрением ходить в баню необходимо с осторожностью.

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