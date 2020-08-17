В «Векторе» начался второй этап испытаний вакцины против коронавируса
17 августа 2020, 10:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Да, конечно [второй этап стартовал]. Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо», - пояснила она.
Попова добавила, что у пациентов с ведённым препаратом нет никаких реакций – «даже случаев малейшего покраснения в месте введения». По ее словам, Россия, как и другие страны, должна иметь несколько разных вакцин от коронавируса.
Ранее глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о попытках «перекупить» ученых.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.