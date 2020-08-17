В «Векторе» начался второй этап испытаний вакцины против коронавируса

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17 августа 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: препарат и шприц, pixels.com

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал второй этап испытаний вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, конечно [второй этап стартовал]. Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо», - пояснила она.

Попова добавила, что у пациентов с ведённым препаратом нет никаких реакций – «даже случаев малейшего покраснения в месте введения». По ее словам, Россия, как и другие страны, должна иметь несколько разных вакцин от коронавируса.

Ранее глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о попытках «перекупить» ученых.