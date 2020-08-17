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Глава НИЦ Гамалеи рассказал о попытках «перекупить» ученых

, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Глава НИЦ Гамалеи рассказал о попытках «перекупить» ученых
Фото: вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что его ученых пытаются переманить. НИЦ разработал первую в мире вакцину против новой коронавирусной инфекции.

«Этому составу ученых позавидовал бы любой американский или европейский университет. Пытаются [перекупить сотрудников], да, но ничего не получится», - высказал он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Гинцбург также призвал смириться с негативной оценкой западных коллег зарегистрированной российской вакцины от коронавируса. По его словам, это естественная реакция Запада на неожиданное для них появление отечественного продукта: «Я бы не стал называть это заговором … нужно выдержать этот негативизм … который хорошо оплачен».

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