Раскрыты возможные ограничения по коронавирусу в сентябре

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17 августа 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: человек в маске, pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что в сентябре могут ввести более «широкие ограничения», чем запрет на школьные линейки и отмена массовых мероприятий, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Собянин - приверженец жестких мер борьбы с коронавирусом. Как только будут возникать решения, которые требуют согласования нескольких факторов, все стороны должны договариваться», - высказал эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, отметив, что «метаморфозы», происходящие с вводными от Минпросвещения, связаны с позицией, которую занял градоначальник.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что «губернаторы — народ неглупый, они прекрасно умеют читать между строк». По его словам, они видят, что министерство выбирает позицию мэра Москвы: «Это значит, что фигура Собянина более определяющая».

Кроме того, источник в регионах считают, что коронавирусные ограничения в школах станут шире. Например, в Тюменской области предполагают, что после 1 сентября дети не будут ходить в школу еще две недели - до 14 сентября. Данные действия позволят выявить потенциальных зараженных в День знаний. Отмечается, что прошлый учебный год показал острую нехватку техники для дистанционного образования и неготовность к ним учителей.

Однако сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что «Рособрнадзор назначил на 14 сентября Всероссийские проверочные работы», поэтому он не заинтересованы вводить ограничения в этот период.