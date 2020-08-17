В России предложили дать дополнительный выходной семьям первоклассников

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17 августа 2020, 07:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фот: девочка на линейке 1 сентября, Anton Belitsky/globallookpress.com

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила вице-премьеру Татьяне Голиковой предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. По ее словам, большинство из них (83%) хотят проводить своего ребёнка в школу, но не могут из-за работы.

Анна Маркс провела опрос, который показал, что 56% респондентов намерены проводить ребенка на первый урок, но 86% - нужно отпрашиваться с работы, брать отгул, отпуск за свой счет или переносить рабочий день на пару часов вперед. Однако 37% родителей заявляют, что не могут отпроситься с работы из-за снижения доходов в период пандемии, отказа со стороны начальства или из-за специфики своей профессии.

«В целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября», - говорится в обращении Маркс.

В документе отмечается, что присутствие родителей на линейке для учащихся начальной школы и особенно первоклассников, крайне важно для внутреннего спокойствия ребенка, «испытывающего сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную».