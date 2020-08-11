С 1 сентября в школах будут действовать новые правила

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11 августа 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

1 сентября. Фото: pixabay.com

В этом году День знаний станет особенным из-за ряда противоэпидемиологических мероприятий. О том, что ждет школьников 1 сентября, рассказал директор лицея в Санкт Петербурге Константин Тхостов.

Эксперт рассказал, что в школах при входе будет проводиться барьерный контроль здоровья учащихся. Особенно тщательным он будет в первые две недели сентября, передает ФБА «Экономика сегодня». Также регулярными станут измерение температуры у школьников и проветривание помещений. Учащимся с хроническими заболеваниями и учителям из группы риска предложат перейти на домашнее обучение. Кроме того, ученики 5-11 классов не будут переходить из кабинета в кабинет, а учиться станут в закрепленном за каждым классом кабинете, исключение сделают для физкультуры, химии, технологии и физики.

«Решено не отменять линейку первого звонка – для первоклассников это очень важный и волнующий момент, а для учащихся выпускных классов – символичный шаг в будущее, который в дальнейшем предопределит их судьбу. С учетом мер предосторожности торжественное мероприятие будет проведено. Думаю, в целом все нововведения удастся успешно внедрить в образовательный процесс уже в первые дни сентября», - подчеркнул Тхостов.