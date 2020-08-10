В Минпросвещения рассказали, что новый учебный год начнется в традиционном формате

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10 августа 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Класс. Фото: pixabay.com

В Минпросвещения информировали россиян о начале учебного года с 1 сентября в традиционном формате.

Отмечается: с 1 сентября в школах страны должны начаться уроки в традиционном формате с учётом определённых требований в связи с эпидемиологической ситуацией, чтобы не допустить распространения инфекции и максимально обеспечить безопасность и здоровье учащихся и педагогов.

Уточняется, что звонки на горячую линию ведомства поступали из 46 регионов. Людей интересовало не только, как и когда начнётся новый учебный год, но и возможности перехода на очно-заочную, заочную и семейную форму обучения. Часть обращений касалась обеспечения школьниками компьютерами для обучения

Ранее сообщалось: жителей Шанхая предупреждают об опасности заражения лихорадкой денге.