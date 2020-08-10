Жителей Шанхая предупреждают об опасности заражения лихорадкой денге

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10 августа 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shanghai Daily

Шанхай, pixabay.com

Власти Шанхая призывают жителей города принимать все необходимые меры защиты в условиях повышенной опасности заражения лихорадкой денге в летний период. Об этом сообщили в понедельник журналисты.

С начала 2020 года в Шанхае выявили всего девять случаев заражения лихорадкой денге, однако горожан призывают сохранять бдительность. В частности, рекомендуется убирать в районе домов стоячую воду, постоянно использовать москитные сетки на окнах, а на улице носить только ту одежду, которая закрывает конечности. Кроме того, желательно использовать антимоскитные средства защиты.

Не следует долгое время находиться в тени влажных деревьев или лежать на траве.