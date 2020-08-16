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Собянин не исключил переход на дистанционное обучение в школах из-за коронавируса в новом учебном году

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Собянин не исключил переход на дистанционное обучение в школах из-за коронавируса в новом учебном году
Сергей Собянин, фото: vk.com/mossobyanin

При возникновении новых локальных вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 школы в Москве могут вновь перейти в новом учебном году на дистанционное обучение. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава российской столицы заявил, что образовательные учреждения уже отработали формат обучения онлайн.
По словам мэра Москва, сейчас ситуация с коронавирусом в столице стабильная.

По последним данным, за минувшие сутки в России выявлено 4969 новых случаев заражения коронавирусом.
В нашей стране в первой в мире стартовало производство вакцины от COVID-19. Новый препарат «Спутник V» попал в список лекарств, распределение которых контролируется на государственном уровне, дефицита вакцин не будет.

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